Есть трава-полевка, синяя головка, по краям коронки - зубчики-воронки

География
Есть трава-полевка, синяя головка, по краям коронки - зубчики-воронки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это цветок Василёк(наверное)
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