1.Назовите химические превращения, которые происходят при производстве сахара. 2)Что такое эстеры? Как можно получить эти соединения?

Химия

1.Назовите химические превращения, которые происходят при производстве сахара. 2)Что такое эстеры? Как можно получить эти соединения?

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