1.Назовите химические превращения, которые происходят при производстве сахара. 2)Что такое эстеры? Как можно получить эти соединения?
Химия
1.Назовите химические превращения, которые происходят при производстве сахара. 2)Что такое эстеры? Как можно получить эти соединения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) фотосинтез 2)Общая формула сложных эфиров карбоновых кислот Сложные эфиры органические соединения, производные карбоновых или минеральных кислот, в которых гидроксильная группа OH кислотной функции заменена на спиртовой остаток
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