1)Определить разность потенциалов начальной и конечной точек пути электрона в электрическом поле,если его скорость увеличилась от 10 в 6 степени до 9*10 в 6 степени м/с?   2)Плоскому конденсатору электроёмкостью 500 пФ сообщён ...

Физика
1)Определить разность потенциалов начальной и конечной точек пути электрона в электрическом поле,если его скорость увеличилась от 10 в 6 степени до 9*10 в 6 степени м/с?   2)Плоскому конденсатору электроёмкостью 500 пФ сообщён заряд 2*10 в -6 степени Кл.Определить энергию электрического поля конденсатора?  
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№2  W=q^2/2C W=(2*10^-6)^2/500 *(10^-12)=0,008 Странно....
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Решение задачи: Дан квадрат, периметр которого 24см,Найдите периметр равновеликого квадрату прямоугольника, с отношением сторон 1:2
Ответить
Английский язык
My first class every morning is Maths. I am understanding what the teachers says, but when I try to do the exercises, i am not remember anything! W...
Ответить
Русский язык
Мышь услыхала львиный рев,прибежала и перегрызла веревку. - сделать синтаксический разбор предложения.
Ответить
Математика
8035-116*52+38114:34
Ответить
Английский язык
Нужно  придумать  диалог по английки  от  2  лиц ,  на тему  "кем вы будете" всмысле  професий) Пожалуйста  сделайте ,  зарание спасибо 
Ответить