1)Определить разность потенциалов начальной и конечной точек пути электрона в электрическом поле,если его скорость увеличилась от 10 в 6 степени до 9*10 в 6 степени м/с? 2)Плоскому конденсатору электроёмкостью 500 пФ сообщён ...

Физика

1)Определить разность потенциалов начальной и конечной точек пути электрона в электрическом поле,если его скорость увеличилась от 10 в 6 степени до 9*10 в 6 степени м/с? 2)Плоскому конденсатору электроёмкостью 500 пФ сообщён заряд 2*10 в -6 степени Кл.Определить энергию электрического поля конденсатора?

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