1)Определить разность потенциалов начальной и конечной точек пути электрона в электрическом поле,если его скорость увеличилась от 10 в 6 степени до 9*10 в 6 степени м/с? 2)Плоскому конденсатору электроёмкостью 500 пФ сообщён ...
Физика
1)Определить разность потенциалов начальной и конечной точек пути электрона в электрическом поле,если его скорость увеличилась от 10 в 6 степени до 9*10 в 6 степени м/с? 2)Плоскому конденсатору электроёмкостью 500 пФ сообщён заряд 2*10 в -6 степени Кл.Определить энергию электрического поля конденсатора?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№2 W=q^2/2C W=(2*10^-6)^2/500 *(10^-12)=0,008 Странно....
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