1)при каких значениях "а" двучлен 21-7а принимает положительные значения?
Алгебра
1)при каких значениях "а" двучлен 21-7а принимает положительные значения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по сути, при значении а<3, то есть 21-7*7=21-21=0, значит а<3, к примеру a=2, 21-14=7, или же отриц. то есть 21-7*(-3)=21-(-21)=21+21=42
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
допоможіть до поданих прикметників підібрати споріднені дієслова: Синій, темний, зимовий, хитрий, теплий.
Геометрия
в равнобедренном треугольнике MNK точка D середина основания MK . DA и DB - перпендикулярны к боковым сторонам . Докажите что BDN=ADN
Литература