№1Распределить формулы веществ по классам дать им названия, расставить степени окисления всех элементов:CO, Al(OH)3, H3PO4, KHS, Na2SO3, Al(OH)Br2, P2O5, H2CO3

Химия
№1Распределить формулы веществ по классам дать им названия, расставить степени окисления всех элементов:CO, Al(OH)3, H3PO4, KHS, Na2SO3, Al(OH)Br2, P2O5, H2CO3
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Ответ(ы) на вопрос:
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кислота: H3PO4-ортофосфорная кислота, H2(+1)C(+4)O(-2)3-угольная кислота Соль:K(+)HS(-)-гидросулифид калия, Na2(+)S(+4)O3(-2)-сульфИт натрия,Al(OH)Br2,-гидроксобромид алюминия оксид:C(+2)O(-2)-оксид углерода(||) несолеобразующий,P2(+5)O5(-2)-оксид фосфора(v) Гидроксид: Al(+3)(OH)3(-3)-гидроксид алюминия,
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