№1Распределить формулы веществ по классам дать им названия, расставить степени окисления всех элементов:CO, Al(OH)3, H3PO4, KHS, Na2SO3, Al(OH)Br2, P2O5, H2CO3

Химия

№1Распределить формулы веществ по классам дать им названия, расставить степени окисления всех элементов:CO, Al(OH)3, H3PO4, KHS, Na2SO3, Al(OH)Br2, P2O5, H2CO3

Автор: Гость