1)Укажите формулу основной соли.2)Раствор нитрата серебра не взаимодействует с ....3)Какова массовая доля соли(%)в растворе ,полученном при смешивании 18 г нитрата натрия и 140мл воды?приведите решение.
Химия
1)Укажите формулу основной соли.2)Раствор нитрата серебра не взаимодействует с ....3)Какова массовая доля соли(%)в растворе ,полученном при смешивании 18 г нитрата натрия и 140мл воды?приведите решение.
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Ответ: 1) NaCl 2) с Ba (барием)
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