1)Укажите в каких реакциях их приведенных происходит окисление цинка эл.ток а) ZnCl2= Zn + Cl2 б) 2AgNO3 + Zn = Zn(NO3)2 + 2 Ag в)Zn(OH)2 =t ZnO + H2O г) Zn(NO3)2 + Na2CO3=ZnCO3 + 2NaNO3 2) Укажите правильную сумму коэффициен...

Химия

1)Укажите в каких реакциях их приведенных происходит окисление цинка эл.ток а) ZnCl2= Zn + Cl2 б) 2AgNO3 + Zn = Zn(NO3)2 + 2 Ag в)Zn(OH)2 =t ZnO + H2O г) Zn(NO3)2 + Na2CO3=ZnCO3 + 2NaNO3 2) Укажите правильную сумму коэффициентов правой части уравнения P + HNO3 + NO2 = H3PO4+ NO А) 8 б)2 в)3 г)9

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