1)В равнобедренный треугольник с основанием 12 см и периметром 32 см вписана окружность. Найти радиус этой окружности. 2)Диагональ равнобедренной трапеции перпендикулярна боковой стороне. найдите радиус окружности, описанной ок...
Геометрия
1)В равнобедренный треугольник с основанием 12 см и периметром 32 см вписана окружность. Найти радиус этой окружности. 2)Диагональ равнобедренной трапеции перпендикулярна боковой стороне. найдите радиус окружности, описанной около трапеции, если диагональ равна 12 см, а боковая сторона - 9 см. 3)Диагональ равнобедренной трапеции перпендикулярна боковой стороне.Найти диагональ трапеции,если радиус описанной окружности равен 13см,а боковая сторона 10 см. 4)в треугольник,углы которого относятся как 1:3:5,вписана окружность.Найдите углы между радиусами,проведёнными в точки касания.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1 r=S/p а=в=(32-12)/2=10 см, с=12 (по условию) - боковые стороны треугольника h*h=10*10-6*6=64 h=8 - высота треугольника S=1/2 *с*h=12/2*8= 48 кв.см р=Р/2=32/2=16 см r=48/16=3 см Ответ: 3 см №3 Трапеция ABCD- равнобедренная, значит, АВ=CD=10 или угол АВD = 90 градусов. АD - диаметр. AD = 2R = 26 из прямоугольного треугольника АВD по теореме Пифагора определим катет BD: BD^2=AD^2-AB^2=26^2-10^2=576 BD=24 Ответ: 24
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