1)В равнобедренный треугольник с основанием 12 см и периметром 32 см вписана окружность. Найти радиус этой окружности. 2)Диагональ равнобедренной трапеции перпендикулярна боковой стороне. найдите радиус окружности, описанной ок...

Геометрия

1)В равнобедренный треугольник с основанием 12 см и периметром 32 см вписана окружность. Найти радиус этой окружности. 2)Диагональ равнобедренной трапеции перпендикулярна боковой стороне. найдите радиус окружности, описанной около трапеции, если диагональ равна 12 см, а боковая сторона - 9 см. 3)Диагональ равнобедренной трапеции перпендикулярна боковой стороне.Найти диагональ трапеции,если радиус описанной окружности равен 13см,а боковая сторона 10 см. 4)в треугольник,углы которого относятся как 1:3:5,вписана окружность.Найдите углы между радиусами,проведёнными в точки касания.

Автор: Гость