1.возьмите лист бумаги,прижмите его к стене и отпустите.Видно,что он моментально падает.Но если лист,прижатый к стене,потереть шерстяной тканью,то он некоторое время продержатся на стене,как приклеенный.как можно объяснить это ...

Физика
1.возьмите лист бумаги,прижмите его к стене и отпустите.Видно,что он моментально падает.Но если лист,прижатый к стене,потереть шерстяной тканью,то он некоторое время продержатся на стене,как приклеенный.как можно объяснить это явление?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При натерании листок заряжается статическим электричеством и оно его удерживает у стены некоторое время.
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