1.возьмите лист бумаги,прижмите его к стене и отпустите.Видно,что он моментально падает.Но если лист,прижатый к стене,потереть шерстяной тканью,то он некоторое время продержатся на стене,как приклеенный.как можно объяснить это ...

Физика

1.возьмите лист бумаги,прижмите его к стене и отпустите.Видно,что он моментально падает.Но если лист,прижатый к стене,потереть шерстяной тканью,то он некоторое время продержатся на стене,как приклеенный.как можно объяснить это явление?

Автор: Гость