1.Выпишите прилагательные вместе с теми существительными,с которыми они согласуются.Обозначьте род и падеж прилагательных. Внезапно у самого борта лодки показалась громадная горбатая спина чёрные рыбы с острым спинным плавник...
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1.Выпишите прилагательные вместе с теми существительными,с которыми они согласуются.Обозначьте род и падеж прилагательных. Внезапно у самого борта лодки показалась громадная горбатая спина чёрные рыбы с острым спинным плавником.Рыба нырнула и прошла под резиновой лодкой.Эта была гигантская щука.Она могла задеть и распороть плавником резиновую лодку.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Громадная горбатая(ж.р,И.п.)спина,чёрной(ж.р,Р.п.)рыбы,с острым спинным(м.р,Т.п.)плавником,под резиновой(ж.р,Т.п.)лодкой,гигантская(ж.р,И.п.)щука,резиновую(ж.р,В.п.)лодку.
Гость:
Громадная горбатая спина (И.п., жен. род) чёрной рыбы (Р.п., жен. род) с острым спинным плавником (Т.п., муж.род) под резиновой лодкой (П.п, жен. род) гигантская щука (И.п., жен. род) резиновую лодку (В.п., жен. род) Род и падеж прилагательных такой же, как род и падеж существительных, к которым они относятся
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