1.Выпишите прилагательные вместе с теми существительными,с которыми они согласуются.Обозначьте род и падеж прилагательных. Внезапно у самого борта лодки показалась громадная горбатая спина чёрные рыбы с острым спинным плавник...

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1.Выпишите прилагательные вместе с теми существительными,с которыми они согласуются.Обозначьте род и падеж прилагательных. Внезапно у самого борта лодки показалась громадная горбатая спина чёрные рыбы с острым спинным плавником.Рыба нырнула и прошла под резиновой лодкой.Эта была гигантская щука.Она могла задеть и распороть плавником резиновую лодку.

Автор: Гость