б)(3х-5)в квадрате -(2х+1)в квадрате=24 в)(х-4)(х в квадрате +4х+16)+28=х в квадрате(х-25)

Алгебра
б)(3х-5)в квадрате -(2х+1)в квадрате=24 в)(х-4)(х в квадрате +4х+16)+28=х в квадрате(х-25)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
б)(3х-5)в квадрате -(2х+1)в квадрате=24 (тут надо раскрывать скобки по формулам сокращенного умнажениея) 9х(в.кв)-30х+25-4х(в.кв)-4х-1=24 5х(в.кв)-34х=0 х(5х-34)=0 х=0 или х-34=0             х=34 ответ:х=0, х=34  
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