Пожалуйста помогите составить предложения по схемам:   [ ] , (где....). [ ] , (потому что...). [ ],(куда...). [ ],(чтобы...).

1)Мы были в парке,где было очень интересно. 2)Нам сегодня грустно,потому что идёт дождь. 3)..................................................... 4)Надо много читать,чтобы быть грамотным.

Гость: Гость:

1. В нашей стране столько мест, где мы можем прекрасно отдохнуть и набраться сил. 2.Я не пошел в школу,потому что заболел. 3. Куда бы ты не пошел, помни что дома тебя всегда ждут. 4. Чтобы вырасти достойным человеком, надо хорошо учиться, слушаться родителей и помогать тем, кто нуждается в помощи.