Пожалуйста помогите составить предложения по схемам: [ ] , (где....). [ ] , (потому что...). [ ],(куда...). [ ],(чтобы...).
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Пожалуйста помогите составить предложения по схемам: [ ] , (где....). [ ] , (потому что...). [ ],(куда...). [ ],(чтобы...).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Мы были в парке,где было очень интересно. 2)Нам сегодня грустно,потому что идёт дождь. 3)..................................................... 4)Надо много читать,чтобы быть грамотным.
Гость:
1. В нашей стране столько мест, где мы можем прекрасно отдохнуть и набраться сил. 2.Я не пошел в школу,потому что заболел. 3. Куда бы ты не пошел, помни что дома тебя всегда ждут. 4. Чтобы вырасти достойным человеком, надо хорошо учиться, слушаться родителей и помогать тем, кто нуждается в помощи.
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