вычислите массу образовавшегося осадка если в реакцию с FeCl вступило 4г CaOH?
Химия
вычислите массу образовавшегося осадка если в реакцию с FeCl вступило 4г CaOH?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.054 моль х моль FeCl2 + Ca(OH)2 = Fe(OH)2 (осадок) + CaCl2 1 моль 1 моль n = m/M M(Ca(OH)2) = 40 + 32 + 2 = 74 г/моль n(Ca(OH)2) = 4 г / 74 г/моль = 0,054 моль 0,054 = х 1 1 х = 0,054 n(Fe(ОН)2) = 0,054 моль m = n*M M(Fe(ОН)2) = 56 + 71 = 127 г/моль m(Fe(ОН)2) = 0,054 моль * 127 г/моль = 6,858 г Ответ: 6,858 г
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