найдите с помощью микрокалькулятора объём прямоугольного параллелепипеда по формуле V=abc
Математика
найдите с помощью микрокалькулятора объём прямоугольного параллелепипеда по формуле V=abc
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а=5 b=6 c=7 V=abc=5*6*7=210
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