як знайти три числа,середнє арифметичне яких дорівнює 63 і які пропорційні числам 3, 4, і 8.

Математика
як знайти три числа,середнє арифметичне яких дорівнює 63 і які пропорційні числам 3, 4, і 8.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Середнє арифметичне чисел= суму цих чисел поділити на кількість цих чисел. 63 * 3 = 189 - сума трьох чисел 8+3+4=15 - частин становлять 3числа 189:15=12,6 - 1частина 12,6 * 3 = 37,8 - І число 12,6 * 4 = 50,4 - ІІ число 12,6 * 8 = 100,8 - ІІІ число
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