маша задумала число .если к этому числу прибавить 14 и от полученной суммы отнять 12,то получится 75.Какое число задумала маша?

Математика

маша задумала число .если к этому числу прибавить 14 и от полученной суммы отнять 12,то получится 75.Какое число задумала маша?

Автор: Гость