маша задумала число .если к этому числу прибавить 14 и от полученной суммы отнять 12,то получится 75.Какое число задумала маша?
Математика
маша задумала число .если к этому числу прибавить 14 и от полученной суммы отнять 12,то получится 75.Какое число задумала маша?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сделай обратный алгоритм машки 75+12-14=?73 задача за 6 класс!
Гость:
14-12=2, т.е число +2=75, 75-2=73
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
в равнобедренном треугольнике авс медианы пересекаются в точке о. найти расстояние от точки о до вершины а данного треугольника, если ав=ас=13 см, ...