Назовите критерии взросления человека
География
Назовите критерии взросления человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Критерии взросления подростка 1) подросток-это еще не взрослый человек, но уже и не ребенок 2)это личность, которая формируется в окружающей среде и воспринимает жизнь такой, какая она есть
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
в равнобедренном треугольнике авс медианы пересекаются в точке о. найти расстояние от точки о до вершины а данного треугольника, если ав=ас=13 см, ...
Алгебра