Назовите критерии взросления человека

География
Назовите критерии взросления человека
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Критерии взросления подростка 1) подросток-это еще не взрослый человек, но уже и не ребенок 2)это личность, которая формируется в окружающей среде и воспринимает жизнь такой, какая она есть
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