помогите tg альфа +ctg альфа, если sin альфа cos альфа=0,4

Алгебра
помогите tg альфа +ctg альфа, если sin альфа cos альфа=0,4
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Гость:
  tga+ctga=1/sinacosa=1/0,4=10/4=2,5
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