для кошки купили 3 кг сухого корма.в первую неделю она съела одну шестых часть корма,во вторую-четыре двадцать пятых остатка. сколько корма ещё осталось?
Математика
для кошки купили 3 кг сухого корма.в первую неделю она съела одну шестых часть корма,во вторую-четыре двадцать пятых остатка. сколько корма ещё осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 кг=1000г 3кг=3000г 3000:6*1=500(г)=0,5кг съела в 1-ю неделю 3000-500=2500(г)=2,5 кг остаток 2500:25*4=400(г)=0,4 кг 3000-(500+400)=2100(г) =2,1кг корма осталось. Ответ:2,1 кг.
Гость:
1) 3*(1/6)=0,5 (кг) - корма съела за первую неделю 2) 3-0,5=2,5 (кг) - корма осталось после первой недели 3) 2,5*(4/25)=0,4 (кг) - корма съела за вторую неделю 4) 2,5-0,4=2,1 (кг) Ответ: после двух недель осталось 2,1 кг корма.
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