для кошки купили 3 кг сухого корма.в первую неделю она съела одну шестых часть корма,во вторую-четыре двадцать пятых остатка. сколько корма ещё осталось?

Математика

для кошки купили 3 кг сухого корма.в первую неделю она съела одну шестых часть корма,во вторую-четыре двадцать пятых остатка. сколько корма ещё осталось?

Автор: Гость