в большой и дружной семье пять мужчин,и все они носят одну фамилию разница в возрасте составляет 22 года правнука зовут Игорь Петрович его деда зовут Митрофан Тимофеевич как звали в детстве главу семьи и сколько ему лет если Се...

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в большой и дружной семье пять мужчин,и все они носят одну фамилию разница в возрасте составляет 22 года правнука зовут Игорь Петрович его деда зовут Митрофан Тимофеевич как звали в детстве главу семьи и сколько ему лет если Сереже сыну Игоря исполнилось 3 года ?сколько лет Петру Митрофановичу?

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