в большой и дружной семье пять мужчин,и все они носят одну фамилию разница в возрасте составляет 22 года правнука зовут Игорь Петрович его деда зовут Митрофан Тимофеевич как звали в детстве главу семьи и сколько ему лет если Се...
Математика
в большой и дружной семье пять мужчин,и все они носят одну фамилию разница в возрасте составляет 22 года правнука зовут Игорь Петрович его деда зовут Митрофан Тимофеевич как звали в детстве главу семьи и сколько ему лет если Сереже сыну Игоря исполнилось 3 года ?сколько лет Петру Митрофановичу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глава семьи - Тимофей, ему 91 год. Петру Митрофановичу 47 лет.
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