для приготовления салата взяли 2 части перца, 3 части огруцов и 3 части помидоров (по массе). Сколько килограммов понадобиться для приготовления 3,2 кг салата?
Математика
для приготовления салата взяли 2 части перца, 3 части огруцов и 3 части помидоров (по массе). Сколько килограммов понадобиться для приготовления 3,2 кг салата?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всего у нас 8 частей.(2+3+3). делим 3,2 на 8= 0,4 кг одна часть. значит перца 800грамм, 1,2 кг огурцов и 1,2 кг помидоров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
1. Кто является субъектом трудового правоотношения? А. преподаватель университета; Б. капитан речного корабля; В. индивидуальный предприниматель; Г...
Химия
металлами или неметаллами являются химические элементы,имеющие такие структуры электронных оболочек: а)2,1;б)2,8,6;в)2,8,2
Физика
Продовец режет сыр нажимая на нож с силой 50Н какое давление оказывает лезвие на сыр если длинна лезвия 12см, а толщина режущего лезвия 0,2мм, Како...
Математика
Сколько тесьмы надо купить для обшивки скатерти по периметру если площадь скатерти 1;8м в квадрате, а длина-1м 50 см?