площадь первого поля в5 раз больше площади второго чему ровна площадь каждого поля если площадь второго на 23,2га меньше

Математика

площадь первого поля в5 раз больше площади второго чему ровна площадь каждого поля если площадь второго на 23,2га меньше

Автор: Гость