площадь первого поля в5 раз больше площади второго чему ровна площадь каждого поля если площадь второго на 23,2га меньше
Математика
площадь первого поля в5 раз больше площади второго чему ровна площадь каждого поля если площадь второго на 23,2га меньше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-у=23,2 х=5у 4у=23,2 у=5,8 х=23,2+5,8=29 поля 29 и 5,8 га
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