площадь первого поля в5 раз больше площади второго чему ровна площадь каждого поля если площадь второго на 23,2га меньше  

Математика
площадь первого поля в5 раз больше площади второго чему ровна площадь каждого поля если площадь второго на 23,2га меньше  
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-у=23,2 х=5у   4у=23,2 у=5,8 х=23,2+5,8=29   поля 29 и 5,8 га
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
составить 5 предложений СПП с несколькими придаточными с пояснением  
Ответить
Геометрия
Через точку А окружности проведены касательная и хорда,равная радиусу окружности .Найдите угол между ними?
Ответить
Қазақ тiлi
Твір на тему: " Щоб я зробив в школі, якби я був президентом".
Ответить
Физика
на стеклянную пластинку падает луч света так. что острый угол B между отраженным лучом и поверхностью стекла равен углу преломления. вычислите пока...
Ответить
Химия
Рассчитайте массу осадка (сульфата бария), который образуется присливании раствора , содержащего 220 г сульфата калия с избытком раствора нитрата б...
Ответить