Рассчитайте массу осадка (сульфата бария), который образуется присливании раствора , содержащего 220 г сульфата калия с избытком раствора нитрата бария.

Химия

Рассчитайте массу осадка (сульфата бария), который образуется присливании раствора , содержащего 220 г сульфата калия с избытком раствора нитрата бария.

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