Рассчитайте массу осадка (сульфата бария), который образуется присливании раствора , содержащего 220 г сульфата калия с избытком раствора нитрата бария.
Химия
Рассчитайте массу осадка (сульфата бария), который образуется присливании раствора , содержащего 220 г сульфата калия с избытком раствора нитрата бария.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m(K2SO4) = 220 г K2SO4 + Ba(NO3)2 = BaSO4 + 2KNO3 n(BaSO4) = n(K2SO4) = m/M = 220/174 = 1,26 моль m(BaSO4) = n*M = 1,26*233 = 295 г Ответ: 295 г
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