на 1-ом участке посеяли 314 ц пшеницы,а на другом345 ц. С 1-ого участка собрали в 21 раз больше пшеницы,чем посеяли,а со 2-ого -в 24 раза больше,чем посеяли. Сколько пшеницы собрали с двух участков?

Математика

на 1-ом участке посеяли 314 ц пшеницы,а на другом345 ц. С 1-ого участка собрали в 21 раз больше пшеницы,чем посеяли,а со 2-ого -в 24 раза больше,чем посеяли. Сколько пшеницы собрали с двух участков?

Автор: Гость