на 1-ом участке посеяли 314 ц пшеницы,а на другом345 ц. С 1-ого участка собрали в 21 раз больше пшеницы,чем посеяли,а со 2-ого -в 24 раза больше,чем посеяли. Сколько пшеницы собрали с двух участков?
Математика
на 1-ом участке посеяли 314 ц пшеницы,а на другом345 ц. С 1-ого участка собрали в 21 раз больше пшеницы,чем посеяли,а со 2-ого -в 24 раза больше,чем посеяли. Сколько пшеницы собрали с двух участков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
314х21=6594 345х24=8280 6594+8280=14874
Гость:
1) 314*21=6594 (ц)-собрали с первого участка 2) 345*24=8280 (ц)-собрали со второго участка 3) 6594+8280= 14874 (ц) собрали с двух участков Ответ: 14874 (ц)
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