начерти фигуру, площадь которой 23 кв.см.
Математика
начерти фигуру, площадь которой 23 кв.см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чертите прямоугольник со сторонами 11.5см и 2см
Гость:
начерти прямоугольник, одна сторона которого будет равна 2см, а другая 11.5 см
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