HCL+NA2O→NACL+H2O помогите расставить коэффициенты
Химия
HCL+NA2O→NACL+H2O помогите расставить коэффициенты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2HCL + NA2O → 2NACL+H2O
Гость:
2HCL+na20-- 2 nacl+ H2O
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