Чему равен КПД идеального теплового двигателя,если температура нагревателя 546 С,а холодильником служит тающий лед?
Физика
Чему равен КПД идеального теплового двигателя,если температура нагревателя 546 С,а холодильником служит тающий лед?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
температура нагревателя 546 С, а холодильником служит тающий лед (это значит 0-С) Тн=546+273=819 К Тх=0+273=273 К кпд=1-Тх/Тн=1-273/819=1-0.33=0.67 =67%
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