Чему равен КПД идеального теплового двигателя,если температура нагревателя 546 С,а холодильником служит тающий лед?

Физика
Чему равен КПД идеального теплового двигателя,если температура нагревателя 546 С,а холодильником служит тающий лед?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
температура нагревателя 546 С, а холодильником служит тающий лед (это значит 0-С) Тн=546+273=819 К Тх=0+273=273 К кпд=1-Тх/Тн=1-273/819=1-0.33=0.67  =67%
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