Решите уравнение: x+4     x               50 ----  + ---   =  --------------- x-5     x+5     x(в квадр) -25

Алгебра
Решите уравнение: x+4     x               50 ----  + ---   =  --------------- x-5     x+5     x(в квадр) -25
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x+4     x               50 ----  + ---   =  --------------- x-5     x+5     x(в квадр) -25   (х+4)(х+5)      х(х-5)            50 -----------   + ------------  -  ------------  =0 (х-5)(х+5)     (х-5)(х+5)     (х-5)(х+5)   х2+9х+20+х2-5х-50 ------------------------  = 0     (х-5)(х+5)   2х2+4х-30 ------------   =0 (х-5)(х+5)   2х2+4х-30=0 х не равен 5;-5   2х2+4х-30=0  :2 х2+2х-15=0 D=b2-4ac=4+60=64       -2+8       6  х1=-------- = --- =3       2             2        -2-8     -10        х2=------- = ----= -5          2          2    х1=3 х2=-5 х не равно 5,-5 Ответ:х=3
Гость:
x+4    x           50 ---- + ---   = ------------                  первую дробь домножаешь на x+5 x-5    x+5    (x-5)(x+5)                   вторую дробь домножаешь на x-5   и получается:   x(в квадрате) + 4x + 5x + 20          x(в квадрате) - 5x     50 ----------------------------------    +  ---------------------     = ----------  (x-5)(x+5)                                    (x-5)(x+5)                  (x-5)(x+5)    третью дробь переносим влево с минусом!   x(в квадрате) + 9x + 20 +x(в квадрате) - 5x - 50 ----------------------------------------------------------- =0                          (x-5)(x+5)   2x(в квадрате)+4x-30 --------------------------- = 0 (x-5)(x+5)   И дальше сам подумай,я тебе дал решение!  
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