Решите уравнение: x+4 x 50 ---- + --- = --------------- x-5 x+5 x(в квадр) -25
Алгебра
Решите уравнение: x+4 x 50 ---- + --- = --------------- x-5 x+5 x(в квадр) -25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x+4 x 50 ---- + --- = --------------- x-5 x+5 x(в квадр) -25 (х+4)(х+5) х(х-5) 50 ----------- + ------------ - ------------ =0 (х-5)(х+5) (х-5)(х+5) (х-5)(х+5) х2+9х+20+х2-5х-50 ------------------------ = 0 (х-5)(х+5) 2х2+4х-30 ------------ =0 (х-5)(х+5) 2х2+4х-30=0 х не равен 5;-5 2х2+4х-30=0 :2 х2+2х-15=0 D=b2-4ac=4+60=64 -2+8 6 х1=-------- = --- =3 2 2 -2-8 -10 х2=------- = ----= -5 2 2 х1=3 х2=-5 х не равно 5,-5 Ответ:х=3
Гость:
x+4 x 50 ---- + --- = ------------ первую дробь домножаешь на x+5 x-5 x+5 (x-5)(x+5) вторую дробь домножаешь на x-5 и получается: x(в квадрате) + 4x + 5x + 20 x(в квадрате) - 5x 50 ---------------------------------- + --------------------- = ---------- (x-5)(x+5) (x-5)(x+5) (x-5)(x+5) третью дробь переносим влево с минусом! x(в квадрате) + 9x + 20 +x(в квадрате) - 5x - 50 ----------------------------------------------------------- =0 (x-5)(x+5) 2x(в квадрате)+4x-30 --------------------------- = 0 (x-5)(x+5) И дальше сам подумай,я тебе дал решение!
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