Гость: Гость:

x+4 x 50 ---- + --- = ------------ первую дробь домножаешь на x+5 x-5 x+5 (x-5)(x+5) вторую дробь домножаешь на x-5 и получается: x(в квадрате) + 4x + 5x + 20 x(в квадрате) - 5x 50 ---------------------------------- + --------------------- = ---------- (x-5)(x+5) (x-5)(x+5) (x-5)(x+5) третью дробь переносим влево с минусом! x(в квадрате) + 9x + 20 +x(в квадрате) - 5x - 50 ----------------------------------------------------------- =0 (x-5)(x+5) 2x(в квадрате)+4x-30 --------------------------- = 0 (x-5)(x+5) И дальше сам подумай,я тебе дал решение!