составить 5 предложений СПП с несколькими придаточными с пояснением  

Гость: Гость:

1)Я люблю людей, с которыми (= с людьми) легко общаться (с которыми является дополнением). 2)Парк, где (= в котором / = в парке) мы любили гулять, был больше похож на лес. 3)Я приказал ехать на незнакомый предмет, который (= предмет) тотчас и стал подвигаться нам навстречу. — (союзное слово который является подлежащим). 4) Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей.— (средство связи — союзное слово кто, выступающее в функции подлежащего.) 5)Нынче, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике.— придаточное относится к наречию нынче и присоединяется союзным словом когда, являющимся обстоятельством.