Через точку А окружности проведены касательная и хорда,равная радиусу окружности .Найдите угол между ними?
Геометрия
Через точку А окружности проведены касательная и хорда,равная радиусу окружности .Найдите угол между ними?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть ДС - касательная, А точка касания, АВ - хорда, ОА, ОВ - радиусы. Треугольник АОВ будет равносторонним, значит угол ОАВ = 60 град.Известно, что радиус ОА, проведенный в точку касания перпендикулярен касательной, значит угол ОАД = 90 град.. Тогда угол между хордой и касательной ВАС = 180 - (90+60) = 30 град. Ответ: 30 град.
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