Твір на тему: " Щоб я зробив в школі, якби я був президентом".
Қазақ тiлi
Твір на тему: " Щоб я зробив в школі, якби я був президентом".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Якьи я був президентом України то,по-перше я зробив би так ,щоб школярам було цікавіше вчитися і відпочивати. А саме,як би я це зробив?Це просто.Навчання поєднав би з відпочинком,а відпочинок відповідно з навчанням. Ось ,наприклад,на уроці читанння ,читаючи якусь казку,не просто читати,а й погратися в рольові ігри,поділити ролі і зіграти сценку казки. Було б дуже цікаво.Або провести урок природознавства на природі-і відпочинок і навчання. По-друге,я зробив би так щоб для дітей в країні все було безкоштовно,щоб кожна дитина мала будь-яку іграшку або книжку,яку вона забажає.Ще,напевно,збільшив би кількість вихідних днів для всіх людей. Я сподіваюсь,що добре навчаючись в школі,я зможу дорости до президента.
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