на стеклянную пластинку падает луч света так. что острый угол B между отраженным лучом и поверхностью стекла равен углу преломления. вычислите показатель преломления этого стекла. угол В считайте известным.
Физика
на стеклянную пластинку падает луч света так. что острый угол B между отраженным лучом и поверхностью стекла равен углу преломления. вычислите показатель преломления этого стекла. угол В считайте известным.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
острый угол B между отраженным лучом и поверхностью стекла равен углу преломления. угол В считайте известным. пусть угол падения и угол отражения А ПОСТРОЙ эти углы , тогда видно что А=90-В показатель преломления этого стекла n=sinA/sinB=sin(90-B)/sinB= =(sin90cosB-cos90sinB)/sinB=(1*cosB-0*sinB)/sinB=cosB/sinB=1/tgB=ctgB n=ctgB
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