на стеклянную пластинку падает луч света так. что острый угол B между отраженным лучом и поверхностью стекла равен углу преломления. вычислите показатель преломления этого стекла. угол В считайте известным.

Гость: Гость:

острый угол B между отраженным лучом и поверхностью стекла равен углу преломления. угол В считайте известным. пусть угол падения и угол отражения А ПОСТРОЙ эти углы , тогда видно что А=90-В показатель преломления этого стекла n=sinA/sinB=sin(90-B)/sinB= =(sin90cosB-cos90sinB)/sinB=(1*cosB-0*sinB)/sinB=cosB/sinB=1/tgB=ctgB n=ctgB