Сколько тесьмы надо купить для обшивки скатерти по периметру если площадь скатерти 1;8м в квадрате, а длина-1м 50 см?

Математика

Сколько тесьмы надо купить для обшивки скатерти по периметру если площадь скатерти 1;8м в квадрате, а длина-1м 50 см?

Автор: Гость