Сколько тесьмы надо купить для обшивки скатерти по периметру если площадь скатерти 1;8м в квадрате, а длина-1м 50 см?

Математика
Сколько тесьмы надо купить для обшивки скатерти по периметру если площадь скатерти 1;8м в квадрате, а длина-1м 50 см?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если площадь= 1,8, а длина 1,5 то ширина = 1,8/1,5=1,2. находим периметр. Р=1,5х2 + 1,2х2= 5,4
Гость:
если её площадь равна1,8, а длина 1,5 то ширина = 1,8/1,5=1,2. находим периметр. Р=1,5х2 + 1,2х2= 5,4 вот и все решение
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