Продовец режет сыр нажимая на нож с силой 50Н какое давление оказывает лезвие на сыр если длинна лезвия 12см, а толщина режущего лезвия 0,2мм, Какое давление.
Физика
Продовец режет сыр нажимая на нож с силой 50Н какое давление оказывает лезвие на сыр если длинна лезвия 12см, а толщина режущего лезвия 0,2мм, Какое давление.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для того, чтобы найти давление, надо по закону Паскаля силу разделить на площадь действия, в нашем случае равную: 0,12*0.0002м^2=0,000024м^2 Получим, что давление равно: 50Н/0,000024м^2=2083333 Па=2,1 МПа Ответ: давление равно примерно 2,1 МПа (2,083333 МПа).
Гость:
F=50 p=F S=12см.*0,2мм=посчитаешь 1=12 S d=0,2 S=1*d p=50H =?Па=?кПа p-? чему равно S
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