Продовец режет сыр нажимая на нож с силой 50Н какое давление оказывает лезвие на сыр если длинна лезвия 12см, а толщина режущего лезвия 0,2мм, Какое давление.

Гость: Гость:

Для того, чтобы найти давление, надо по закону Паскаля силу разделить на площадь действия, в нашем случае равную: 0,12*0.0002м^2=0,000024м^2 Получим, что давление равно: 50Н/0,000024м^2=2083333 Па=2,1 МПа Ответ: давление равно примерно 2,1 МПа (2,083333 МПа).