1. Кто является субъектом трудовогоправоотношения?А. преподаватель университета;Б. капитан речного корабля;В. индивидуальный предприниматель;Г. свободный художник;Д. домохозяйка;Е. военнослужащий.2. Субъектами гражданского прав...

География

1. Кто является субъектом трудовогоправоотношения?А. преподаватель университета;Б. капитан речного корабля;В. индивидуальный предприниматель;Г. свободный художник;Д. домохозяйка;Е. военнослужащий.2. Субъектами гражданского праваявляются:А. граждане;Б. трудовые коллективы;В. субъекты РФ;Г. министерства и ведомства.3. Предложения о пересмотреположений Конституции РоссийскойФедерации могут внести…А. Государственная Дума;Б. Правительство Российской Федерации;В. законодательный орган субъекта РоссийскойФедерации;Г. Конституционный Суд РоссийскойФедерации;Д. исполнительный орган субъекта РоссийскойФедерации;Е. не менее 15 членов Совета Федерации.

Автор: Гость