1. Кто является субъектом трудовогоправоотношения?А. преподаватель университета;Б. капитан речного корабля;В. индивидуальный предприниматель;Г. свободный художник;Д. домохозяйка;Е. военнослужащий.2. Субъектами гражданского прав...
География
1. Кто является субъектом трудовогоправоотношения?А. преподаватель университета;Б. капитан речного корабля;В. индивидуальный предприниматель;Г. свободный художник;Д. домохозяйка;Е. военнослужащий.2. Субъектами гражданского праваявляются:А. граждане;Б. трудовые коллективы;В. субъекты РФ;Г. министерства и ведомства.3. Предложения о пересмотреположений Конституции РоссийскойФедерации могут внести…А. Государственная Дума;Б. Правительство Российской Федерации;В. законодательный орган субъекта РоссийскойФедерации;Г. Конституционный Суд РоссийскойФедерации;Д. исполнительный орган субъекта РоссийскойФедерации;Е. не менее 15 членов Совета Федерации.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
субъектом трудового правоотношения является 1а
Гость:
Предложения о пересмотре положений Конституции Российской Федерации могут внести Государственная Дума 2. Субъектами гражданского права являются: граждане. Субъектом трудового правоотношения является преподаватель университета;
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