металлами или неметаллами являются химические элементы,имеющие такие структуры электронных оболочек: а)2,1;б)2,8,6;в)2,8,2
Химия
металлами или неметаллами являются химические элементы,имеющие такие структуры электронных оболочек: а)2,1;б)2,8,6;в)2,8,2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) элемент : литий - металл б) элемент : сера - неметалл в) элемент : магний - металл
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