при выполнение опыта на катоде выделилась медь массой 1,5 г за 20 мин при силе тока 4А.определите по данным опыта электрохимический эквивалент меди
Физика
при выполнение опыта на катоде выделилась медь массой 1,5 г за 20 мин при силе тока 4А.определите по данным опыта электрохимический эквивалент меди
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m = kit k = m/it k = 0,0015кг/1200c*4A k = 31*10^-7
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