при выполнение опыта на катоде выделилась медь массой 1,5 г за 20 мин при силе тока 4А.определите по данным опыта электрохимический эквивалент меди

Физика

при выполнение опыта на катоде выделилась медь массой 1,5 г за 20 мин при силе тока 4А.определите по данным опыта электрохимический эквивалент меди

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