СОСТАВИТЬ РАССКАЗ НА ТЕМУ МАМИН ПРАЗДНИК

Я отчень люблю праздники.Осебенно мамин день рождения!Я всегда жду етот день!Готовлю много подарков,стихов.На мамином дне рождении всегда много людей,старых знакомых.Я отчень люблю МАМУ!!!

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Мамин праздник - это 8 марта. В этот день мама очень нарядная, весёлая. Папа подарит маме цветы, а я - открытку, которую сделал своими руками. Мы все вместе сходим поздравим бабушку (она ведь тоже мама, только уже старенькая), а потом дружно сядем за праздничный стол. Мне нравится праздник 8 марта!