сократите дробь: 3х квадрат минус 2х минус 8 (дробная черта) 3х квадрат минус 6х
Математика
сократите дробь: 3х квадрат минус 2х минус 8 (дробная черта) 3х квадрат минус 6х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находишь дискриминант: 3x^2-2x-8=0 D=b^2-4ac D=(-2)^2-4*3*(-8) D=4+96=100=10 x(1)=2+10/6=2 x(2)=2-10/6=-8/6=-4/3(дробь сократили) Раскладываешь: 3x^2-2x-8=3(x-2)(x+4/3)=(x-2)(3x+4) 3х^2-2х-8 (дробная черта) 3х квадрат минус 6х=(x-2)(3x+4)(дробная черта) 3x(x-2) сокращаешь (x-2) И получаешь: (3x+4)деленное на 3x
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
в большой и дружной семье пять мужчин,и все они носят одну фамилию разница в возрасте составляет 22 года правнука зовут Игорь Петрович его деда зов...
Физика
при выполнение опыта на катоде выделилась медь массой 1,5 г за 20 мин при силе тока 4А.определите по данным опыта электрохимический эквивалент меди
Русский язык
Математика
для приготовления салата взяли 2 части перца, 3 части огруцов и 3 части помидоров (по массе). Сколько килограммов понадобиться для приготовления 3,...