Когда и где состоялось открытие I Олимпийских игр современности? Кого принято считать национальным героем Греции и главным героем этих Игр?
История
Когда и где состоялось открытие I Олимпийских игр современности? Кого принято считать национальным героем Греции и главным героем этих Игр?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первые в Греции.летние игры с 1896 года,зимние с 1994 года
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