Когда и где состоялось открытие I Олимпийских игр современности? Кого принято считать национальным героем Греции и главным героем этих Игр?

История

Когда и где состоялось открытие I Олимпийских игр современности? Кого принято считать национальным героем Греции и главным героем этих Игр?

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