Какой столб атмосферы давит на человека?
Физика
Какой столб атмосферы давит на человека?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Земли покрыта толстым слоем воздуха — атмосферой. Как ни легок воздух, он все же не совсем невесом. А значит, атмосфера — слой воздуха толщиной в 1000 км — давит на поверхность Земли. Мы можем сказать даже, что, подобно Атлантам, держим атмосферу на собственных плечах. Ту силу, с которой атмосфера давит на выбранный участок поверхности, называют атмосферным давлением. Интересно, что атмосфера давит на нас не только сверху, как груз, лежащий на плечах, но со всех сторон. Ведь мы находимся не под атмосферой, а внутри нее. Молекулы толкают нас отовсюду: и сверху, и с боков, и даже изнутри. Более того, если бы атмосфера не давила на нас снаружи, то те молекулы, которые находятся внутри нас, стали бы давить изнутри так сильно, что мы бы просто лопнули, как слишком надутый воздушный шар. Вот поэтому люди не могут выйти в открытый космос просто так, как на улицу. Приходится надевать очень прочный скафандр, который не может лопнуть и защищает человека от... пустоты. С одной стороны на нее давит атмосферное давление, то есть столб воздуха высотой 1000 км. С другой стороны давит столб воды в трубке. Конечно, высота этого столба всего 10 м, но зато вода значительно плотнее воздуха. Получается, что эти два веса уравновешивают друг друга. Выше 10 м вода не поднимается, но и вылиться из запаянной сверху трубки такой длины она не может.
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