Какой столб атмосферы давит на человека?

Гость: Гость:

Земли покрыта толстым слоем воздуха — атмосферой. Как ни легок воздух, он все же не совсем невесом. А значит, атмосфера — слой воздуха толщиной в 1000 км — давит на поверхность Земли. Мы можем сказать даже, что, подобно Атлантам, держим ат­мосферу на собственных плечах. Ту силу, с которой ат­мосфера давит на выбранный участок поверхности, назы­вают атмосферным давлением. Интересно, что атмосфера давит на нас не только сверху, как груз, лежащий на плечах, но со всех сторон. Ведь мы находимся не под атмосферой, а внутри нее. Молекулы толкают нас отовсюду: и сверху, и с боков, и даже изнутри. Более того, если бы атмосфера не давила на нас снаружи, то те молекулы, которые на­ходятся внутри нас, стали бы давить изнутри так сильно, что мы бы просто лопнули, как слишком надутый воз­душный шар. Вот поэтому люди не могут выйти в от­крытый космос просто так, как на улицу. Приходится надевать очень прочный ска­фандр, который не может лопнуть и защищает челове­ка от... пустоты. С одной стороны на нее давит атмосферное давление, то есть столб воздуха высотой 1000 км. С другой стороны давит столб воды в трубке. Конечно, высота этого столба всего 10 м, но зато вода значительно плотнее воздуха. Получается, что эти два веса уравновешивают друг друга. Выше 10 м вода не поднимается, но и вылиться из запаянной сверху трубки такой длины она не может.