помогите решить уравнение плиииз, а то у меня с ответом не сходится нифига 4х+5=6-3(х-2)

Алгебра

помогите решить уравнение плиииз, а то у меня с ответом не сходится нифига 4х+5=6-3(х-2)

Автор: Гость