помогите решить уравнение плиииз, а то у меня с ответом не сходится нифига 4х+5=6-3(х-2)
Алгебра
помогите решить уравнение плиииз, а то у меня с ответом не сходится нифига 4х+5=6-3(х-2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4x+5=6-3(x-2) 4x+5=6-3x+6 4x+5=-3x+12 4x+3x=12-5 7x=7 x=1 Ответ:1
Гость:
4х+5=6-3(х-2) 4х+5=6-3х+6х 4х+3х-6х=6-5 х=1 Ответ:1
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