Северная война основные даты,события,герои,исход и значения

Северная война (1700—1721) Основные даты и события 1721 г. — окончание Северной войны, подписание Ништадтского мира. 1721 г. — принятие Петром I титула императора. 1721 г. — учреждение Синода. 1722 г. — указ о наследии престола. 1724 г. — учреждение Академии наук.

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победа антишведской коалиции Россия разграбляла Щвецию после победы что привело Швеция утратила своё могущество и превратилась во второстепенную державу. Были потеряны не только территории, уступленные России, но и многие владения Швеции на южном берегу Балтийского моря основные сражения Битва при Лесной Осада Дерпта (1704) Битва при Нарве Полтавская битва Гангутское сражение