Северная война основные даты,события,герои,исход и значения

Обществознание
Северная война основные даты,события,герои,исход и значения
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Северная война (1700—1721)   Основные даты и события 1721 г. — окончание Северной войны, подписание Ништадтского мира. 1721 г. — принятие Петром I титула императора. 1721 г. — учреждение Синода. 1722 г. — указ о наследии престола. 1724 г. — учреждение Академии наук.
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 победа антишведской коалиции  Россия разграбляла Щвецию после победы что привело   Швеция утратила своё могущество и превратилась во второстепенную державу. Были потеряны не только территории, уступленные России, но и многие владения Швеции на южном берегу Балтийского моря   основные сражения  Битва при Лесной Осада Дерпта (1704) Битва при Нарве Полтавская битва Гангутское сражение  
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