1(x + 2)^2 =0 2(x^2 + 7x =0 3(x^2 - 25 =0 4( x - z)^2 - (x - z)(x + z)
Алгебра
1(x + 2)^2 =0 2(x^2 + 7x =0 3(x^2 - 25 =0 4( x - z)^2 - (x - z)(x + z)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. x²+4x+4=0 D=16-4*1*4=0 x=-4/2=-2 2.x(x+7)=0 x=0 x=-7 3.x²-5²=0 (x-5)(x+5)=0 x=-5 x=5 4.x²-2xz+z²-x²-xz+xz+z²=-2xz+2z²=2z(-x+z) Выбираем лучшее решение!
Гость:
(x + 2)^2 =0 х+2=0 x=-2 x^2+7x=0 x(x+7)=0 х=0 или х+7=0 х=0 или х=-7 x^2-25=0 (x-5)(x+5)=0 x-5=0 или х+5=0 х=5 или х=-5 (x-z)^2-(x-z)(x+z)=x^2-2xz+z^2-x^2+z^2=-2xz+2z^2=2z^2-2zx=2z(z-x)
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