2/15 5/12 срочно оченьььььььь

Математика
2/15 5/12 срочно оченьььььььь
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Ответ(ы):
Гость:
2:15=0,13333333 5:12=0,41666667
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