Помогите пожалуйста найти пропущенные числа 0 2 1 3 2 . . . . . (5 пропущенных чисел) 5 6 4 5 3 . . . . . (5 пропущенных чисел)

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0 2 1 3 2..... получаем множество, где n₂=n₁+2, n₃=n₂-1 и далее в таком порядке для четных и нечетных n .....4 3 5 4 6 5 7 .... 5 6 4 5 3..... получаем множество, где n₂=n₁+1, n₃=n₂-2 и далее в таком порядке для четных и нечетных n .....4 2 3 1 2 0 1.....