Решите плизз прошу очень надо
Химия
Решите плизз прошу очень надо
Ответ(ы):
Гость:
MgO Дано: m Mg= 48 (г) Найти: V O2. 1) ω Mg = 100% 2) m Mg =48г 3) n Mg = m Mg : M Mg = 48 : 24 = 2 (моль) 4) n Mg : n O2 = 2:1 => n O2 = 1(моль) 5) V O2 = n O2 * Vm = 1 * 22,4 = 22,4 (мл)
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