Найди пары антонимов в словах властный ненастный контрастный частный несчастный бессовестный доблестный прелестный

Русский язык
Найди пары антонимов в словах властный ненастный контрастный частный несчастный бессовестный доблестный прелестный
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Властный-безвольный ненастный-ясный контрастный-однотонный частный-общий несчастный-счастливый бессовестный-совестливый доблестный-малодушный прелестный-уродливый
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Кошек-10ж собак-?,на 3 < менши нахожу вычитанием
Ответить
Русский язык
ДОМОЙ ОБОЗНАЧАЕТ ПРЕДМЕТ НАЧАЛЬНАЯ/НЕ НАЧАЛЬНАЯ ФОРМА ПОСТОЯННЫЙ ПРИЗНАК:НАРИЦА??ЕЛЬНЫЙ/СОБСТВЕННЫЙ НЕОДУШЕВЛЁННЫЙ/ОДУШЕВЛЁННЫЙ МУЖ.,ЖЕН.,СРЕДИННЫЙ...
Ответить
Математика
Решить уравнение: 8+3*(у+1)=32
Ответить
Химия
H2SO4+Zn-ZnSO4+H2S+H2O уровнять схему ОВР методом электронного баланса
Ответить
Українська мова
Як правильно зрозуміти завдання уподібнення приголосних відбувається за вимови ??ожного слова рядка
Ответить