Найди пары антонимов в словах властный ненастный контрастный частный несчастный бессовестный доблестный прелестный
Русский язык
Найди пары антонимов в словах властный ненастный контрастный частный несчастный бессовестный доблестный прелестный
Ответ(ы):
Гость:
Властный-безвольный ненастный-ясный контрастный-однотонный частный-общий несчастный-счастливый бессовестный-совестливый доблестный-малодушный прелестный-уродливый
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