Як правильно зрозуміти завдання уподібнення приголосних відбувається за вимови ??ожного слова рядка
Українська мова
Як правильно зрозуміти завдання уподібнення приголосних відбувається за вимови ??ожного слова рядка
Ответ(ы):
Гость:
Ваше завдання поділено на рядки, вам потрібно обрати той рядок, де уподібнення приголосних відбувається в кожному слові.
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