Напишите 2 вопросов с которыми вы обращаитесь следущих ситуациях у концертного зала

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Напишите 2 вопросов с которыми вы обращаитесь следущих ситуациях у концертного зала
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«Как долго будет длиться концерт?», «Будет ли антракт?».
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