Напишите 2 вопросов с которыми вы обращаитесь следущих ситуациях у концертного зала
Русский язык
Напишите 2 вопросов с которыми вы обращаитесь следущих ситуациях у концертного зала
Ответ(ы):
Гость:
«Как долго будет длиться концерт?», «Будет ли антракт?».
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Исправьте ошибки, просклоняйте правильно словосочетания И.п. Полторы трубы. Р.п. Полторейтрубей. Д.п. Полторямтрубям. В.п. Полторы трубы. ...
История
В _____ году до н э архонтом был выбран Солон 1 если должник не сумел отдать долг,то его запрещалось ______ 2 Архонтом мог стать _____ 3 для ...